С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
Четверг, 2 мая 2024, 16:10 -
С начала года 6 360 агрохозяйств получили 40,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:
- Киевская - 12,5 млрд грн выделено для 590 предприятий;
- Кировоградская - 2,6 млрд грн для 786;
- Тернопольская - 2,5 млрд грн для 252;
- Львовская - 2,4 млрд грн - для 385;
- Днепропетровская - 2,3 млрд грн для 465;
Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 3 725 хозяйств профинансировано на 16,6 млрд гривен.
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Економічна правда.
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