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С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств

Четверг, 2 мая 2024, 16:10 - Артур Крыжный

С начала года 6 360 агрохозяйств получили 40,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:

  • Киевская - 12,5 млрд грн выделено для 590 предприятий;
  • Кировоградская - 2,6 млрд грн для 786;
  • Тернопольская - 2,5 млрд грн для 252;
  • Львовская - 2,4 млрд грн - для 385;
  • Днепропетровская - 2,3 млрд грн для 465;

Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 3 725 хозяйств профинансировано на 16,6 млрд гривен.

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Економічна правда.

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