Французький покупець Lifecell також планує придбати Датагруп-Volia

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NJJ Capital, яка раніше заявила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell - ТОВ "Лайфселл", купує активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".

Про це повідомляє Антимонопольний комітет у відповідь на запит Interfax-Україна.

Власником NJJ Capital є французький мільярдер Ксав'є Ньєлю. Окрім Lifecell він також збирався придбати ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер".

У середині січня Антимонопольний комітет України повернув французькій NJJ Capital заяву на придбання lifecell через невідповідність документів вимогам.

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У заяві, що надав Антимонопольний комітет зазначається, що запит на придбання контрольного пакета акцій компанії "Датагруп-Воля" надійшов ще 29 грудня 2023 року.

Однак через невідповідність заяви вимогам комітету, вона була повернута NJJ Capital.

Повторна заява надійшла 23 січня 2024 року. Наразі вона розглядається.

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Інтерфакс-Україна зазначає, що компанія "Датагруп-Volia" є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. У червні 2021 року "Датагруп" завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia.

Нагадаємо:

Як писала The Financial Times у 2020 році, купівля Ксав'є Ньєлю польського оператора мобільного зв'язку Play відбулася в період депресивних оцінок у секторі. Низькі ціни надали покупцю можливість взяти активи, які вважалися недооціненими.

Турецька компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про передачу 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell) - третього за величиною українського оператора мобільного зв'язку, а також компанію з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ "Глобал Білгі" та провайдера послуг з оренди вишок ТОВ "Укртауер" французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

У середині січня Антимонопольний комітет України повернув французькій NJJ Capital заяву на придбання lifecell через невідповідність документів вимогам.

Проте наприкінці січня Антимонопольний комітет отримав повторні заявки від компанії DVL Telecom (Париж, Франція), що входить до групи NJJ, щодо придбання частки, яка забезпечує контроль у ТОВ "Лайфселл", в міжнародному аутсорсинговому контактному-центрі "Глобал Білгі" і в оператора стільникових вишок ТОВ "Укртауер".

NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, засновнику французької телекомунікаційної групи Iliad (материнської компанії одного з найбільших інтернет-провайдерів країни - Free), статки якого Bloomberg оцінює в 6,08 млрд доларів.

Ньєль також має активи в медіа, зокрема значну частку в газеті Le Monde, займається венчурним фінансуванням і заснував технічну школу 42, на базі якої було запущено UNIT Factory в київській UNIT City.