В 2023 году прибыль lifecell выросла более чем в 2,5 раза

Доход мобильного оператора lifecell за 2023 год вырос на 24,4% 11,7 млрд грн, прибыль компании достигла 2,5 млрд грн по сравнению с 972,3 млн грн годом ранее.

Об этом говорится в отчете lifecell.

Отмечается, что годовой доход от обычной деятельности третьего по величине мобильного оператора увеличился на 24,4% - до 11,7 млрд грн, что объясняется ростом среднемесячного дохода на одного пользователя (ARPU) и увеличением потребления дата-услуг.

Кроме того, скорректированный показатель EBITDA lifecell вырос на 25% - до более 6,8 млрд грн против 5,44 млрд грн в прошлом году. В четвертом квартале прошлого года скорректированная EBITDA выросла на 22,2% до 1,84 млрд грн.

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lifecell в 2023 году lifecell зафиксировал прибыль в размере 2,57 млрд грн, в четвертом квартале прибыль выросла на 116,5%. Также за прошлый год активный ARPU вырос на 21,2%, достигнув уровня 110,9 грн.

Добавляется, что абонентская база lifecell также увеличилась, достигнув 9,9 млн активных пользователей на конец года.

Напомним:

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Сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года. Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, опосредованно принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам.

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