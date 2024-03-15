Сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года - СМИ

Сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года. Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, опосредованно принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам.

Об этом говорится в материале Forbes Ukraine.

По словам источника в ОП, первым шагом должно стать взыскание пакета акций lifecell, опосредованно принадлежащего подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам. 7 марта АМКУ не разрешил покупку lifecell, так как обнаружил основания для запрета указанных концентраций. Причина - наличие подсанкционных лиц в структуре собственности украинской компании - Turkcell имеет среди акционеров подсанкционных российских бизнесменов Михаила Фридмана и Андрея Косогова.

Собеседники Forbes в Офисе президента, партии "Слуга народа" и правительстве убеждены, что сделка состоится, но после взыскания доли россиян в госсобственность. Это может произойти уже в апреле-мае.

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Гендиректор lifecell Исмет Языджи говорит, что сделку реально будет закрыть до конца 2024-го.

"Есть надежда, что все будет решено в период между апрелем и сентябрем этого года", — считает топ-менеджер.

Французский миллиардер Ксавье Ньель готов заплатить за lifecell и еще два украинских актива турецкой Turkcell 525 млн долларов.

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Напомним:

Антимонопольный комитет обнаружил основания для запрета на приобретение DVL Telecom, входящей во французскую группу NJJ, контроля над группой "Лайфселл".