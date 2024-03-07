АМКУ дав дозвіл французькій DVL Telecom на придбання "Датагруп-Volia"

VOLIA.COM

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 7 березня надав дозвіл DVL Telecom французького мільярдера Ксав'є Ньєля на придбання українського національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл на набуття компанією "DVL Telecom" (м. Париж, Франція) контролю над компанією "Datagroup Holding Limited" (м. Нікосія, Кіпр)", - йдеться у повідомленні.

Також Комітет дозволив узгоджені дії між французькими NJJ UPAM та DVL Telecom", кіпрською Lorimer II Ventures Limited та фізособою - громадянином України у вигляді реалізації положень про утримання від конкуренції терміном на 5 років.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що NJJ Capital, яка раніше заявила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell - ТОВ "Лайфселл", купує активи національного оператора фіксованого зв'язку та цифрових послуг компанії "Датагруп-Volia".

Компанія "Датагруп-Volia" є одним із лідерів телекомунікаційної галузі України. У червні 2021 року "Датагруп" завершила підписання угоди про придбання 100% українського провайдера послуг платного телебачення та кабельного швидкісного інтернет-доступу групи компаній Volia.

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Турецька компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про передачу 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell) - третього найбільшого українського оператора мобільного зв'язку, а також компанію з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ "Глобал Білгі" та провайдера послуг з оренди вишок ТОВ "Укртауер" французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, засновнику французької телекомунікаційної групи Iliad (материнської компанії одного з найбільших інтернет-провайдерів країни - Free), статки якого Bloomberg оцінює в понад 6 млрд доларів.

Економічна правда