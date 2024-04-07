РФ ударила по припортовой инфраструктуре в Одесской области

Вчера вечером россияне нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего пострадала припортовая инфраструктура.

Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Враг вновь ударил баллистикой по Одесской области. Поздно вечером выпустил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма.

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Напомним:

Ночью россияне атаковали Украину 17 "Шахедами", которые уничтожила украинская ПВО.