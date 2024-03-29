Обстрелы Одесской области остановили выгрузку зерна в портах примерно на 5 суток – УЗ

Участники зернового рынка и грузоотправители потеряли из-за воздушных тревог, прозвучавших в Одесском регионе за последние недели, примерно пять суток выгрузки.

Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзалізниці" Валерий Ткачев на совещании с участниками зернового рынка, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если умножить это количество на объем среднесуточной выгрузки, то можно увидеть, что потери составляют около 7 тыс вагонов", - добавил Ткачев.

По его словам, перебои в работе портов Большой Одессы привели к увеличению накопления вагонов в 6,9 раза - до 8772 ед.

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Ткачев также сообщил, что за последнюю неделю сократился объем среднесуточной выгрузки зерновых в одесских портах - на 41 вагон, до 1408 ед. в сутки.

Снизилась также выгрузка зерновых в портах Дуная - на семь вагонов - до 102 единиц в сутки. В то же время очередь в этом направлении уменьшилась до 511 из 658 вагонов с зерном.

Экономическая правда

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