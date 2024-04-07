РФ вдарила по припортовій інфраструктурі в Одеській області
Неділя, 7 квітня 2024, 12:34 -
Вчора ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждала припортова інфраструктура.
Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.
"Ворог знов вдарив балістикою по Одещині. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - в неї акубаротравма.
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Вночі росіяни атакували Україну 17 "Шахедами", які знищила українська ППО.
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