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В Одессе аварийное отключение подстанции: без света два района

Пятница, 29 марта 2024, 13:46 - Артур Крыжный

В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго". Временно без света Хаджибейский и Киевский районы.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Вниманию жителей Одессы. Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Укрэнерго. Временно без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы продолжаются. Ориентировочное время восстановления света: в течение нескольких часов.

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Напомним:

Из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии на Криворожье. Из-за увеличения потребления на Харьковщине графиками обесточены 200 тысяч потребителей.

В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.

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В результате массированной атаки россиян 29 марта есть повреждения энергетической инфраструктуры в шести областях, в некоторых регионах применены аварийные отключения.

Одесса электроэнергия
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