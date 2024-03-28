"Зеленая" генерация помогает избежать отключений света в Одесской области

Энергетикам удалось избежать ограничений электрики в Одесской области благодаря благоприятной погоде, уменьшению потребления электричества и "зеленой" генерации - ветровым и солнечным электростанциям.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Так, энергетикам удается избежать ограничений потребления света. Этому поспособствовала теплая погода, уменьшенное потребление электрической энергии и, как следствие, уменьшенная нагрузка на энергосеть.

"Избежать отключений нам помогает и зеленая генерация - ветровые и солнечные электростанции, которые обеспечивают дополнительную мощность. Однако, ремонтные работы на энергообъектах НЭК Укрэнерго продолжаются и сетевые ограничения все еще есть", — заявил он.

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Работоспособное оборудование НЭК не может на 100% обеспечить электропотребление клиентов. В случае увеличения потребления, возможно, придется снова применять ограничения.

Напомним:

Из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сохраняются графики отключений в Харьковской области. При увеличении потребления в Одесской и Хмельницкой областях также возможно применение ограничений.

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