В Украине частично локализовали производство хорватской машины для разминирования MV-4

фото: минэкономики

На полигоне испытали легкую машину разминирования DOK-ING MV-4, собранную и частично локализованную в Украине. После испытаний будет проведена процедура сертификации.

Об этом сообщает Минэкономики.

"Впервые испытания проводились в соответствии с разработанным Министерством экономики и утвержденного правительством экспериментального проекта по осуществлению обязательной сертификации механизированных средств разминирования (постановление №271)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что MV-4 прошла испытания на трех типах почв (песок, гравий, чернозем), участках с густой растительностью, а также испытания на живучесть - серию подрывов около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

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После испытаний будет проведена процедура сертификации, добавили в министерстве.

"Крупноузловую сборку машины разминирования MV-4 осуществляет украинское предприятие А3tech, которое сотрудничает с хорватской фирмой-производителем DOK-ING с 2020 года. Доля локализации в машине, которая проходила испытания, составила 15%. Украинские специалисты изготовили рабочий вал и элементы рабочего органа машины. До конца года производители планируют довести уровень локализации до 25-30%", - отмечает Минэкономики.

MV-4 - легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Благодаря низкому профилю и прочной конструкции устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов. MV-4 может выдержать взрыв противотанковой мины.

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За час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2. Управляется пультом дистанционного управления, радиус действия которого - до 1500 метров. Всего в мире работает 300 систем MV-4, а в Украине на ней работают специалисты ГСЧС, добавили в министерстве.

Экономическая правда