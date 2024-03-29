Первый офис "Сделано в Украине" открыли в Сумах: сколько средств выделили предпринимателям региона

Минэкономики

В Сумах открыли первый офис платформы "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве пояснили, что в таких офисах предприниматели смогут получить консультации по условиям участия в правительственных программах в рамках политики "Сделано в Украине".

"Мы понимаем в каких сложных условиях работают украинские предприниматели. Особенно в прифронтовых регионах, где вести бизнес несоизмеримо труднее, чем в тыловых городах. Поэтому мы выбрали Сумы, как первый город, где открываем первый региональный офис "Сделано в Украине"", - рассказала первая вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Реклама:

Офис будет работать базе Сумского городского центра занятости. Здесь предприниматели смогут получить очно консультацию, им будут помогать с оформлением документов на гранты и другие программы.

"Наша цель - до конца года создать такие центры во всех украинских городах, где это возможно", - добавила Свириденко.

Первый вице-премьер подчеркнула, что восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики Украины невозможно без развития украинского бизнеса. Главной задачей экономического блока правительства является стимулировать производство, привлекать инвестиции в реальный сектор и усиливать несырьевой экспорт.

Реклама:

"Наша стратегическая цель - изменить структуру экономики и нарастить производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Именно такая цель политики "Сделано в Украине". В рамках нее на программы поддержки бизнеса мы заложили в бюджет более 45 миллиардов гривен. Это рекордная сумма за последние годы.

Для Сумщины на этот год предусмотрели миллиард гривен, но эта сумма не является лимитом, ведь чем активнее будут местные бизнесы, тем больше помощи от государства смогут получить", - рассказала вице-премьер.

Напоминаем:

27 марта впервые прошла региональная встреча по новой программе экономической политики "Сделано в Украине".

В конце февраля президент Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине". Новосозданная платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.