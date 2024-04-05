В Україні частково локалізували виробництво хорватської машини для розмінування MV-4

фото: мінекономіки

На полігоні випробували легку машину розмінування DOK-ING MV-4, зібрану і частково локалізовану в Україні. Після випробувань буде проведена процедура сертифікації.

Про це повідомляє Мінекономіки.

"Вперше випробування проводились відповідно до розробленого Міністерством економіки та затвердженого урядом експериментального проєкту щодо здійснення обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування (постанова №271)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що MV-4 пройшла випробування на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем), ділянках із густою рослинністю, а також випробування на живучість - серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті.

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Після випробувань буде проведена процедура сертифікації, додали в міністерстві.

"Крупновузлову збірку машини розмінування MV-4 здійснює українське підприємство А3tech, яке співпрацює із хорватською фірмою-виробником DOK-ING із 2020 року. Частка локалізації в машині, яка проходила випробування, становила 15%. Українські фахівці виготовили робочий вал та елементи робочого органу машини. До кінця року виробники планують довести рівень локалізації до 25-30%", - зазначає Мінекономіки.

MV-4 - легка роботизована машина розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни.

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За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого - до 1500 метрів. Загалом у світі працює 300 систем MV-4, а в Україні на ній працюють фахівці ДСНС, додали в міністерстві.

Економічна правда