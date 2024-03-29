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Правительство отменило устаревшие требования к бизнесу по печатям

Пятница, 29 марта 2024, 20:42 - Анастасия Дячкина

Кабинет Министров внес изменения в более полусотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений; некоторые из них были приняты еще в советское время.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

В частности, из ряда постановлений Кабинета Министров исключили требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы государственной власти, если такое требование не установлено законом.

"Например, согласно закону, использование печатей стало добровольным еще 10 лет назад. Однако в подзаконных актах соответствующие требования оставались. Сегодняшним решением Кабинет Министров Украины привел правительственные акты в соответствие с законом. А также отменил фактически бездействующие, устаревшие решения, некоторые из которых были приняты еще при СССР", – прокомментировал решение правительства заместитель министра экономики Алексей Соболев.

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В Минэкономики напомнили, что ранее в рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 – отменить.

Экономическая правда

Минэкономики бизнес правительство
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