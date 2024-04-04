Google может сделать платным ИИ-поиск – FT

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Корпорация Google рассматривает возможность взимать плату за поиск на основе искусственного интеллекта в рамках большого изменения бизнес-модели.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Предложенная модернизация поисковой системы, которая является "дойной коровой", станет первым случаем, когда компания сделает любой из своих основных продуктов платным, и покажет, что она все еще борется с технологией, которая угрожает ее рекламному бизнесу, почти через полтора года после дебюта ChatGPT", - пишет газета.

По словам трех источников, знакомых с планами компании, Google рассматривает варианты добавления определенных поисковых функций с искусственным интеллектом к своим премиум-сервисам, которые уже дают доступ к ИИ-ассистенту Gemini в Gmail и Docs.

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При этом обычный поиск останется бесплатным, но реклама будет показываться и в нем, и по подписке.

"Инженеры разрабатывают технологию, необходимую для развертывания сервиса, но руководство еще не приняло окончательного решения о том, запускать ли его и когда", - рассказал один из собеседников.

Google, который получает от рекламы более половины выручки (175 млрд долл), ищет решение проблемы "ножниц" между качеством поиска и его рекламной отдачей. ИИ-чатботы часто дают точный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, чем останавливают дальнейший поиск пользователя (а заодно показ связанной рекламы и переходы на сайты рекламируемых компаний), пишет FT.

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При этом себестоимость такого запроса гораздо выше. Более того, ИИ-поиск сам по себе не обещает роста рыночной доли - это видно на примере Bing от Microsoft, который интегрировал OpenAI еще год назад.

В Google заявили, что компания "не работает и не рассматривает" возможность поиска без рекламы, но "будет продолжать создавать новые премиум-возможности и сервисы, чтобы расширить наши предложения подписки в Google".

Экономическая правда