Google може зробити платним ШІ-пошук – FT

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Корпорація Google розглядає можливість стягувати плату за пошук на основі штучного інтелекту в рамках великої зміни бізнес-моделі.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

"Запропонована модернізація пошукової системи, яка є "дійною коровою", стане першим випадком, коли компанія зробить будь-який зі своїх основних продуктів платним, і покаже, що вона все ще бореться з технологією, яка загрожує її рекламному бізнесу, майже через півтора року після дебюту ChatGPT", - пише газета.

За словами трьох джерел, обізнаних з планами компанії, Google розглядає варіанти додавання певних пошукових функцій зі штучним інтелектом до своїх преміум-сервісів, які вже дають доступ до АІ-асистента Gemini в Gmail і Docs.

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При цьому звичайний пошук залишиться безкоштовним, але реклама буде показуватися і в ньому, і за підпискою.

"Інженери розробляють технологію, необхідну для розгортання сервісу, але керівництво ще не прийняло остаточного рішення про те, чи запускати його і коли", - розповів один із співрозмовників.

Google, який отримує від реклами більше половини виручки (175 млрд дол), шукає вирішення проблеми "ножиць" між якістю пошуку та його рекламною віддачею. ШІ-чатботи часто дають точну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, чим зупиняють подальший пошук користувача (а заодно показ пов'язаної реклами і переходи на сайти рекламованих компаній), пише FT.

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При цьому собівартість такого запиту набагато вища. Ба більше, ШІ-пошук сам по собі не обіцяє зростання ринкової частки - це видно на прикладі Bing від Microsoft, який інтегрував OpenAI ще рік тому.

У Google заявили, що компанія "не працює і не розглядає" можливість пошуку без реклами, але "продовжуватиме створювати нові преміум-можливості та сервіси, щоб розширити наші пропозиції підписки в Google".

Економічна правда