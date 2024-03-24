Apple и Google под угрозой распада из-за антимонопольного давления с обеих сторон Атлантики
Впервые за свою историю технологические гиганты Apple и Google стоят на пути к долгому спору с регулирующими органами относительно монопольного положения. Это может привести к распаду компаний.
Об этом сообщает Reuters.
Регуляторы утверждают, что такие компании, как Apple и Google построили непроницаемые экосистемы вокруг своих продуктов, что затрудняет переход клиентов на конкурирующие сервисы, что привело к появлению термина "огороженные сады" (walled gardens).
Недавно Министерство юстиции США объединилось с 15 штатами, чтобы подать в суд на производителя iPhone за монополизацию рынка смартфонов, препятствование конкурентам и завышение цен.
Минюст США предупредил компанию Apple что не исключено, что приказ о прекращении деятельности компании может стать средством восстановления конкуренции.
На приговор такого масштаба уйдут годы, но это прецедент, который также могут использовать в других частях мира.
Еще более сложная для техногигантов ситуация складывается в ЕС, где вскоре такие гиганты как Alphabet, Meta и Apple вероятно, будут расследоваться на предмет потенциальных нарушений Закона о цифровых рынках (DMA), что может привести к большим штрафам и даже к предписаниям о прекращении деятельности за повторные нарушения, сообщают источники Reuters.
Руководительница антимонопольного ведомства ЕС Маргрете Вестагер помогла проложить путь к радикальным мерам в прошлом году, когда обвинила Google в антиконкурентных практиках в своем прибыльном рекламном бизнесе и в том, что ей, возможно, придется отказаться от своих инструментов для продажи.
Напомним:
Американский технологический гигант Apple 12 марта уступил в борьбе за доминирование App Store на iPhone и других устройствах в Европе, заявив, что разработчики смогут свободно распространять свои программы напрямую потребителям.