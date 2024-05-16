Австрия создает фонд с планом выделить более €500 млн на инвестиции для Украины

Министерство финансов и Казначейство Австрии создали фонд, который в течение следующих 5 лет планирует выделить до 500 миллионов евро для поддержки австрийского экспорта в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Австрии.

Как отмечают, привлечение средств от международных финансовых институтов может даже увеличить объем финансирования до 1 миллиарда евро. Примерно 100 миллионов евро в год предназначены для нового бизнеса. Это также откроет возможности для австрийских экспортеров в восстановлении Украины.

Инвестиции будут касаться жизненно важных секторов экономики Украины.

Реклама:

Как отмечают, к жизненно важным инвестициям относятся поставки питьевой воды и тепла, обеспечение и восстановление транспортного сектора с дорогами, мостами и железнодорожной инфраструктурой, а также операции по снабжению и инвестиции, такие как совместные мастерские для автобусов, трамваев и поездов.

Проектные заявки в рамках Программы для Украины заработают с середины мая.

Экономическая правда

Реклама: