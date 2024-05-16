Новости 16 мая: почасовые отключения света, скандал с бронированием сотрудников Glovo и Favbet

О почасовых отключениях света. С 16:00 16 мая по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

О скандале с бронированием сотрудников Glovo и Favbet. Министерство экономики забронировало военнообязанных работников компаний Glovo, Visa, Favbet Tech на период мобилизации. В Минэкономики подтвердили ЭП достоверность соответствующего указа.

Впоследствии первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании работников Glovo, Favbet Tech и других.

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В компании Favbet Tech объяснили основания для бронирования 15 сотрудников IT-отдела. Там подчеркнули, что компания "воспользовалась законным правом бизнеса на бронирование сотрудников, критически важных для ее работы".

Компания Glovo заявила, что под юридическим названием ООО "ГЛОВОАПП УКРАИНА" сейчас насчитывает 108 сотрудников, из них забронировано 10 человек.

О российской нефти. Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.

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О Коломойском. Экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский не смог расторгнуть договоры поручительства по кредитам с Нацбанком - Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу по иску Коломойского.

О законодательстве. Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду законопроект № 7731, который позволил бы работодателям увольнять работников за неинформирование о контактах с людьми на оккупированных территориях.

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