Tesla среди лидеров: какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с апрелем 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился вдвое. Наибольшая доля из этого количества (47%) – машины с бензиновыми двигателями.

Доля электромобилей составляет 34%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.

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В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:

Tesla Model 3 – 408 ед.;

Tesla Model Y – 313 ед.;

Ford Escape – 246 ед.;

JEEP Cherokee – 232 ед.;

Volkswagen Passat – 210 ед.

Средний возраст американцев с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в прошлом месяце – 6 лет.

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Напомним:

В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс авто на электротяге, что вдвое больше, по отношению к апрелю прошлого года. Наибольший показатель регистрации этих типов авто продемонстрировали водители во Львовской области.