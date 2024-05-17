Tesla среди лидеров: какие авто украинцы чаще всего пригоняли из США
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с апрелем 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился вдвое. Наибольшая доля из этого количества (47%) – машины с бензиновыми двигателями.
Доля электромобилей составляет 34%. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.
В топ-5 подержанных авто, изготовленных в США, попали:
- Tesla Model 3 – 408 ед.;
- Tesla Model Y – 313 ед.;
- Ford Escape – 246 ед.;
- JEEP Cherokee – 232 ед.;
- Volkswagen Passat – 210 ед.
Средний возраст американцев с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в прошлом месяце – 6 лет.
Читайте также: Китайские электромобили завоевывают ЕС. Как европейцы отвечают?
Made in China больше не пугает: китайские электрокары захватывают украинский рынок
Напомним:
В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс авто на электротяге, что вдвое больше, по отношению к апрелю прошлого года. Наибольший показатель регистрации этих типов авто продемонстрировали водители во Львовской области.