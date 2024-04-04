Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях

В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. В Харьковской области из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

"Произошло возгорание, которое было ликвидировано силами ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших", – уточнили в ведомстве.

В Днепропетровской области враг обстрелял одну из солнечных электростанций. В результате атаки повреждено оборудование предприятия, возник пожар. Во время ликвидации охранник получил ожоги. В течение часа возгорание ликвидировано силами персонала станции и ГСЧС.

Реклама:

"К сожалению, из-за вражеских обстрелов есть жертвы среди энергетиков", – сообщили в Минэнерго.

В Харькове во время ликвидации последствий ночного дронового обстрела пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". Его доставили в больницу. Также поврежден автомобиль диспетчерской службы.

Также в Сумской области во время бомбардировки населенного пункта с. Самотоевка от взрыва авиабомбы получил смертельные ранения 47-летний работник Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", отметили в Минэнерго.

Реклама:

Напомним:

После масштабных атак, совершенных Россией 22 и 29 марта, Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей.