Итоги недели: цены на нефть выросли на признаках улучшения мирового спроса

Цены на нефть выросли, причем мировой эталонный сорт Brent впервые за три недели завершил неделю увеличением на признаках улучшения мирового спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть марки Brent выросли на 21 цент, или на 0,25%, до 83,48 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 7 центов, или на 0,09%, до $79,30 за баррель.

"Цены на нефть WTI, похоже, нашли краткосрочный минимум/поддержку на уровне 78,40 долларов США за баррель после 9%+ падения с 26 апреля на прошлой неделе благодаря нескольким обнадеживающим факторам, таким как сокращение запасов нефти в США в течение двух недель подряд и предстоящим "точечным" мерам стимулирования со стороны Китая", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Кэлвин

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Рынки также поддержал рост промышленного производства в Китае на 6,7% в апреле в годовом исчислении, поскольку восстановление в производственном секторе страны набирает обороты, что указывает на возможное усиление спроса в будущем.

Уменьшение запасов нефти и нефтепродуктов на основных мировых торговых площадках также породило оптимизм относительно роста спроса на нефть, изменив тенденцию к росту запасов, которая в течение предыдущих недель оказывала значительное давление на цены на сырую нефть.

Последние экономические показатели из Соединенных Штатов добавили оптимизма относительно глобального спроса. Потребительские цены в США выросли меньше, чем ожидалось, в апреле, что усилило ожидания снижения процентных ставок в стране.

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Экономическая правда.