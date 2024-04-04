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В Кривом Роге из-за блекаутов начали создавать "небольшие источники электроэнергии"

Четверг, 4 апреля 2024, 10:55 - Анастасия Дячкина

Блэкауты, происходящие из-за ударов россиян по крупным электростанциям и сетям, показали, что необходимо создавать местные небольшие источники электроэнергии. В Кривом Роге начали работу с больниц.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"На первом этапе мы обеспечили за счет городского бюджета все здравоохранительные учреждения генераторами. А теперь устанавливаем и солнечные электростанции, внедряя "зеленые" технологии. Уже установлен для одной больницы, начат процесс для второй и двух учреждений социальной защиты", – сообщил Вилкул.

Параллельно с этим для уменьшения энерго- и теплопотребления в Кривом Роге также проводят термомодернизацию зданий бюджетной сферы. В проекте уже принимают участие 36 объектов – 17 детских садов, 18 школ и одно внешкольное заведение. И количество объектов будет расти.

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"Мы утепляем стены, устанавливаем тепловые пункты, новые окна, заменяем системы отопления и прочее", – подчеркнул Вилкул.

По его словам, для реализации этих направлений город внедряет европейский механизм энергосервиса. Он позволяет делать все вышеперечисленное не на стоимости городского бюджета, а за счет инвестиций.

Напомним:

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В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. В Харьковской области из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.

энергетика
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