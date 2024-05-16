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После повышения температуры возможно удастся прекратить отключения, при условии отсутствия обстрелов - Укрэнерго

Четверг, 16 мая 2024, 20:00 - Владимир Туник-Фриз

После повышения температуры воздуха плановые или аварийные отключения электроэнергии могут быть отменены при условии отсутствия обстрелов, но ситуация в энергосистеме вряд ли улучшится.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает пресс-служба компании.

После повышения температуры воздуха, плановые отключения электроэнергии могут быть отменены. Летом же, с учетом плановых ремонтов на объектах генерации и использования населением кондиционеров, дефицит в энергосистеме снова может стать критическим.

"Все варианты, доступные „Укрэнерго", уже задействованы. Остается еще раз призвать всех потребителей экономно потреблять электроэнергию. Не включать мощные электроприборы одновременно утром и вечером, уменьшить использование обогревателей и кондиционеров, отказаться от использования стиральных машин и бойлеров в часы максимального потребления", - отметил Владимир Кудрицкий.

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Напомним:

В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

энергетика Укрэнерго война
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Экономическая правда
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