Чиновник Кабмина не задекларировал имущество в Дубае на $330 тысяч – "Схемы"

схемы

Глава департамента гуманитарной и социальной политики Кабмина и член антикоррупционной правительственной группы Виталий Коблош не задекларировал гостиничный номер жены стоимостью 331 тыс долл в Дубае.

Об этом сообщают "Схемы".

Отмечается, что Коблош - один из более десяти украинских действующих и бывших чиновников, дубайское имущество которых "Схемы" нашли, анализируя утечку данных из местного земельного реестра в рамках международного проекта Dubai Unlocked.

Расследователи обнаружили, что жена чиновника Коблоша, Наталья, приобрела один из крупнейших номеров в отеле Wyndham Dubai Marina в 2018 году. Согласно местному земельному реестру, это имущество до сих пор принадлежит ей.

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При этом в комментарии "Схемам" Виталий Коблош информацию о гостиничном номере жены назвал "провокацией" и добавил: "Впервые о таком (имущество в ОАЭ - ред.) слышу".

Журналисты также выяснили, что супруги работают на государственные учреждения более 15 лет.

"Наталья Коблош - заведующая отделом женской консультации института педиатрии в Киеве. В 2018-м году, когда, согласно дубайскому реестру, у семьи появилась дубайская недвижимость на сумму 331 тыс долл, Коблоши совокупно задекларировали доход, который составил лишь 15% стоимости этого имущества", - говорится в материале.

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В Кабмине Виталий Коблош уже почти десять лет возглавляет департамент гуманитарной и социальной политики. Его задача - подготовка правительственных постановлений, в частности, по вопросам образования и здравоохранения, отмечают "Схемы". В 2020 году он вошел в группу по оценке коррупционных рисков Кабмина.

"Несмотря на это, в декларациях чиновника с 2018 года и до сих пор отсутствует информация о недвижимости его семьи в ОАЭ. Инвестиционные компании Эмиратов вспоминают номера в Wyndham Dubai Marina, как пример удачного вложения, которое может приносить доход с аренды до 10% в год.

Если семья сдавала эту недвижимость в аренду, то чиновник должен был бы задекларировать доход, говорится в расследовании. За недекларирование имущества стоимостью более 331 тыс долл - по курсу на конец прошлого года это 12,5 миллионов гривен - чиновнику может грозить уголовная ответственность", - подчеркивают расследователи.

"Схемы" также выяснили, что Виталий Коблош в прошлом работал на пророссийских политиков.

Так, в 2005-2006 годах он был штатным помощником депутата от "Партии регионов" Владимира Сивковича, которого сейчас подозревают в госизмене, а во время Революции Достоинства - главным консультантом отдела реформирования социальной сферы Администрации Виктора Януковича.

"С тех пор, как Коблош работал на прокремлевских политиков, его дела пошли вверх: он возглавил департамент в правительстве и начал жить на широкую ногу, пользуется квартирами на Печерске и декларирует сотни тысяч долларов сбережений", - говорится в расследовании.

Напомним:

Журналисты проекта "Схемы" нашли элитную недвижимость в жилых комплексах Дубая в ОАЭ, приобретенную родственниками бывших украинских чиновников, нардепов, судей и прокуроров - общая стоимость находок составляет около 30 млн долларов.

Экоонмическая правда