Польша купила излишки электроэнергии из украинской энергосистемы

Из-за профицита в энергосистеме 3 апреля Польша оказывала Украине аварийную помощь с 10:30 до 16:30, забирая избыток электроэнергии объемом 1500 МВт-ч.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Для поддержания баланса между потреблением и производством и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос Укрэнерго, польский оператор энергосистемы PSE, с 10:30 до 16:30 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 1500 МВт-ч.", - говорится в сообщении.

Кроме того, для поддержания баланса между потреблением и производством электричества с 10:27 до 14:10 ограничивалась работа объектов ВИЭ, в отдельные часы - мощностью до 864 МВт.

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Напомним:

В течение суток враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Днепропетровской областях. На Харьковщине из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта.

После масштабных атак, которые осуществила Россия 22 и 29 марта, Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей.

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