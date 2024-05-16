В "Укрэнерго" рассказали, когда в пятницу будут действовать графики почасовых отключений

В "Укрэнерго" заявили, что графики почасовых отключений (ГПВ) в пятницу, 17 мая, для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Подчеркивается, что причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта, заявили в "Укрэнерго".

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"Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении.

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Напомним:

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С 16:00 16 мая по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, утром вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Отключения потребителей, начавшиеся с 14 мая, могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах, заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

Экономическая правда