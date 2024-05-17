Беспилотники в Туапсе атаковали НПЗ, вспыхивал пожар
Пятница, 17 мая 2024, 09:00 -
Два БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в Краснодарском крае РФ. На территории НПЗ возник пожар.
Источник: ТАСС
Детали: Пожар якобы локализован, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Пострадавших нет.
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У ніч на п'ятницю два БПЛА намагалися атакувати нафтопереробний завод у Туапсе. На території НПЗ виникла пожежа. pic.twitter.com/E0kujnTmwD— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 17, 2024
Напомним:
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- В ночь на 17 мая дроны и ракеты атаковали оккупированный Севастополь и Новороссийск.
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