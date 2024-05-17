Беспилотники в Туапсе атаковали НПЗ, вспыхивал пожар

Кто контролирует и использует "в темную" сотни тысяч гектаров государственной земли, которой якобы пользуется Нацакадемия аграрных наук, и как ее выводят в частную собственность. (укр)

Как будет работать программа, за что государство будет платить украинцам кэшбек, на что его можно будет потратить, сколько на это уйдет средств из бюджета и откуда их взять? ЭП узнала все детали. (укр)