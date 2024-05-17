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Беспилотники в Туапсе атаковали НПЗ, вспыхивал пожар

Пятница, 17 мая 2024, 09:00 - Украинская правда 
 
СКРИНШОТ МОМЕНТА УДАРА

Два БПЛА пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в Краснодарском крае РФ. На территории НПЗ возник пожар. 

Источник: ТАСС

Детали: Пожар якобы локализован, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Пострадавших нет.

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Украинская правда 

Россия война НПЗ
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