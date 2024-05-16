ЕЦБ призывает банки ускорить выход из России, чтобы избежать санкций США - Bloomberg

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призывает банки быстрее выйти с российского рынка, опасаясь санкций со стороны США.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что через два года после полномасштабного вторжения России в Украину крупные европейские кредиторы продолжают управлять мощными, все более прибыльными подразделениями в стране, несмотря на публичные обещания их закрыть.

"Общее количество руководителей пяти банков Европейского Союза с крупнейшими операциями в России упало лишь на 3% после вторжения, а доходы выросли примерно втрое благодаря высоким процентным ставкам", - говорится в сообщении.

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Соответственно такие медленные темпы побудили Европейский центральный банк давить на тех, кто отстает, чтобы ускорить их уход.

Издание отмечает, что одной из причин активизации давления ЕЦБ заключается в том, что продолжение присутствия в России рискует подвергнуть банки санкциям США и крупным штрафам.

"Надзорный орган попросил все банки, которые имеют значительный бизнес в России, "ускорить усилия по снижению рисков, установив четкую дорожную карту для сокращения и выхода", - сообщила министрам финансов еврозоны Клаудия Бух, высший чиновник по надзору центрального банка.

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К примеру, Raiffeisen, который убеждает, что работает над обеспечением соблюдения санкций и что с 2022 года он "существенно сократил свою деятельность в России", уменьшив свой кредитный портфель почти на 60%, примерно до 5,8 млрд евро, хотя фактически количество персонала выросло на 7% до почти 10 тыс.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, которые выводят деньги из страны. Компания заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет уйти с рынка, но российские регуляторы затрудняют продажу подразделения по справедливой цене.

Итальянская UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию с примерно 3100 сотрудниками и более 50 филиалами. Миланский банк говорит, что с 2022 года отложил более 800 млн евро на покрытие дефолтов в России и сократил свой кредитный портфель на две трети.

Напомним:

Главный исполнительный директор итальянского UniCredit банка, Андреа Орсель заявил, что письма с призывом от ЕЦБ сократить бизнес в РФ получили вероятно все банки, продолжающие работать в РФ.

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.