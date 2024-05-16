Microsoft просит часть персонала в КНР переехать на фоне напряженности между Китаем и США

Microsoft просит некоторых своих сотрудников, работающих в Китае, рассмотреть возможность переезда за пределы страны, поскольку отношения между США и КНР становятся все более напряженными из-за технологий искусственного интеллекта и полупроводников.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Газета The Wall Street Journal пишет, что Microsoft просит около 700-800 человек, которые занимаются машинным обучением и другой работой, связанной с облачными вычислениями, рассмотреть возможность переезда.

"Предоставление внутренних возможностей является регулярной частью управления нашим глобальным бизнесом. В рамках этого процесса мы поделились возможностью необязательного внутреннего перевода с некоторыми сотрудниками", - сообщил представитель Microsoft.

Реклама:

По словам представителя компании, Microsoft остается "сторонником" Китая и будет продолжать работать там и на других рынках.

Сотрудникам, преимущественно инженерам китайской национальности, в начале недели предложили перевестись в США, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию, сообщает WSJ со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Этот шаг происходит на фоне обострения китайско-американских отношений, поскольку администрация президента Джо Байдена повысила тарифы на различные виды китайского импорта, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинскую продукцию.

Реклама:

Напомним:

Президент Соединенных Штатов Джо Байден повышает тарифные ставки на импорт китайских товаров, среди которых полупроводники, аккумуляторы, солнечные батареи и электромобили.