Цены на нефть растут на фоне замедления инфляции в США и высокого спроса

Цены на нефть выросли на признаках усиления спроса в США, где данные показали более медленную инфляцию, чем ожидали рынки, что подкрепило аргументы в пользу снижения процентной ставки, которое может способствовать еще большему потреблению.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 35 центов, или на 0,4%, до 83,10 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 40 центов, или на 0,5%, до 79,03 доллара.

"Более сдержанные показатели апрельской инфляции в США и гораздо более слабые, чем ожидалось, показатели розничных продаж в США, похоже, дают ФРС возможность рассмотреть возможность более раннего снижения ставок, а рыночные ожидания все больше склоняются к тому, что смягчение политики начнется в сентябре этого года", - сказал рыночный стратег IG Еп Чжун Ронг (Yeap Jun Rong).

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"Больше, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США за прошедшую неделю также обеспечило некоторое успокоение, в то время как геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает расти".

Потребительские цены в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, на фоне ожиданий финансовых рынков относительно снижения ставки Федеральной резервной системой США в сентябре, что может ослабить силу доллара и сделать нефть более доступной для держателей других валют.

В то же время запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США сократились, что свидетельствует о росте перерабатывающей деятельности и спроса на топливо, как показали данные Управления энергетической информации (EIA).

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Экономическая правда.