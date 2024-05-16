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Через Prozorro в апреле объявили закупок на почти 79 миллиардов: на что планировали направить

Четверг, 16 мая 2024, 10:58 - Артур Крыжный

В течение апреля 7,4 тысячи публичных заказчиков объявили закупки через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Всего в апреле заказчики объявили в Prozorro 39,7 тыс. закупок. Наибольшие расходы запланировали направить на ремонт и реконструкцию зданий (12,3 млрд грн), лекарства (5,7 млрд грн), дорожные работы (4,7 млрд грн) и закупки электрической энергии (4,7 млрд грн). Также через Prozorro объявили конкурентные закупки БпЛА на 2,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

В прошлом месяце через Prozorro заключили договоров на 56,9 млрд грн, что на 6,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости тех закупок.

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Напомним:

С начала полномасштабной войны государство закупило через электронный каталог Prozorro Market 10,5 тыс дронов для нужд Сил обороны. Речь идет о дронах FPV, DJI Mavic, DJI Air 2S, DJI Phantom и тому подобное.

Prozorro Минэкономики статистика
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