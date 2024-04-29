Telegram возобновил работу заблокированных накануне чат-ботов

Официальные украинские боты, помогавшие в борьбе с агрессией РФ, возобновили работу.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог".

"Помните: враг может создавать псевдоботов и ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать ваши данные", - предупредили в Центре стратегических коммуникаций.

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Напомним:

Главное управлении разведки Минобороны Украины сообщило, что 28 апреля платформа Telegram заблокировала ряд официальных ботов, в том числе и чат-бот украинской разведки.