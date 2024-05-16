С начала года агросектору выдано кредитов на более 43 миллиардов 

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9" 3 980 агропредприятий получили 18,3 млрд грн кредитов, всего с начала года выдано 43,2 млрд грн кредитов для развития аграрного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в 2024 году 6 724 агрохозяйств получили 43,2 млрд гривен банковских кредитов на развитие, из них по программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 3 980 хозяйств профинансировано на 18,3 млрд гривен.

Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:

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Киевская - 12,8 млрд грн выделено для 623 предприятий;

Кировоградская - 2,78 млрд грн для 825;

Днепропетровская - 2,6 млрд грн для 490;

Тернопольская - 2,6 млрд грн для 265;

Львовская - 2,5 млрд грн - для 399;

Винницкая - 2,49 млрд грн - для 641;

Полтавская - 2,28 млрд грн для 383;

Одесская - 2,2 млрд грн для 553.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская - 2,34 млрд грн для 367 хозяйств;

Кировоградская - 1,8 млрд грн для 533;

Винницкая - 1,7 млрд грн - для 403;

Харьковская - 1,64 млрд грн выделено для 251;

Одесская - 1,3 млрд грн для 354;

Волынская - 1 млрд грн для 215;

Днепропетровская - 1 млрд грн для 243.

Напомним:

Государственный ПриватБанк будет предоставлять финансирование сельхозпроизводителям в рамках госпрограммы компенсаций за сельхозтехнику украинского производства, которая была анонсирована в рамках политики "Сделано в Украине".

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