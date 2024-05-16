В апреле спрос на электрокары удвоился: какие регионы покупали больше всего авто

В апреле украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. авто на электротяге, что вдвое больше, относительно прошлогоднего апреля. Наибольший показатель по регистрации этих типов авто продемонстрировали водители во Львовской области (595 ед).

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

Среди других лидеров:

город Киев - 514 ед. (65% подержанные);

Днепропетровская обл. - 337 ед. (76% бывшие в употреблении);

Киевская обл. - 292 ед. (72% бывшие в употреблении);

Винницкая обл. - 251 ед (88% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на всех этих рынках был VOLKSWAGEN ID.4.

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В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:

NISSAN Leaf - на Львовщине и в Винницкой обл.

TESLA Model Y - на Днепропетровщине и Киевщине.

TESLA Model 3 - в г. Киеве.

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Made in China больше не пугает: китайские электрокары захватывают украинский рынок

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Напомним:

В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 1,2 тыс легковых авто, ввезенных из Китая. Это в полтора раза больше, чем в апреле 2023 года.