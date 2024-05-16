Генерации и импорта хронически не хватает: в Yasno рассказали о текущем состоянии в энергетике

В Украине недостаточно мощностей генерации и импорта электроэнергии для покрытия потребления, с утра вводились экстренные отключения в отдельных регионах.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Нам хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления", - сообщил он.

По его словам, ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем рассчитывали энергетики.

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"Вчера вечером Укрэнерго доказал объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения", - добавил он.

По сообщениям Минэнерго, около полуночи ограничения были отменены, однако снова экстренно применены в отдельных регионах: Днепропетровская и Харьковская область, г. Киев и Киевская область.

Коваленко заявил, что Киев, Днепр и область "уже подключили" и выразил надежду, что во время вечерних пиков потребления экстренных отключений не произойдет.

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Напомним:

"Укрэнерго" ввел графики почасовых отключений в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей.