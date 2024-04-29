Поляки разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной – ГПСУ

В пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное" возобновилось движение грузовиков. 29 апреля после 10 утра польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовых транспортных средств.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", – подчеркнули в ГПСУ.

В то же время, по имеющейся информации, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перемещающие зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

Реклама:

В настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины тяжеловозы едут по э-очереди, добавили в ГПСУ.

Напомним:

В первой половине дня 22 апреля польские протестующие разблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Реклама: