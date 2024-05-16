Россия зарабатывает миллиарды, продавая нефть в ЕС через Турцию - Politico

Используя лазейку в санкциях, Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует ее в ЕС, принося России миллиардные прибыли.

Об этом пишет Politico.

Согласно исследованиям Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) и Центра изучения демократии (CSD), а также независимым отчетам Politico, российская нефть, похоже, массово поступает в ЕС через Турцию.

По словам старшего аналитика по энергетике CSD, Турция стала стратегической остановкой для российских топливных продуктов, перенаправляемых в ЕС, генерируя сотни миллионов налоговых поступлений для Кремля.

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В период с февраля 2023 года по февраль 2024 года Турция увеличила свои закупки у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. За этот же период турецкий экспорт топлива в ЕС подскочил на 107%.

"Это не означает, что каждая партия топлива, которая прибывает в ЕС из Турции, является российской. Турция имеет нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать почти 1 миллион баррелей нефти в день. И турецкие фирмы также, вероятно, перепродают часть нерусского топлива в ЕС", - говорится в сообщении.

В целом схема, по которой российское топливо попадает в ЕС, связана с лазейкой в санкциях. Так, несмотря на ограничения, существует разрешение на импорт в ЕС "смешанного" топлива, если оно маркируется как нероссийское.

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По данным исследования такая схема принесла Москве до 3 млрд евро только из трех портов (Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсин) за 12 месяцев после того, как ЕС запретил российское топливо в феврале 2023 года.

Юго-восточный порт Джейхан, например, имеет ограниченное автомобильное и железнодорожное сообщение с нефтеперерабатывающими заводами, что дает ему мало средств для получения крупных поставок топлива, кроме танкеров, стоящих у его причалов.

С февраля 2023 по 2024 год порт принял примерно 22 млн баррелей топлива, 92% которых поступило из России, что втрое больше, чем он импортировал из Москвы годом ранее. За тот же период 85% экспорта топлива из порта шло в ЕС.

Аналогичная ситуация происходит и в западном порту Мармара-Эреглис и южном – Мерсин. Оба порта продемонстрировали одинаковые ежегодные всплески российского импорта - вдвое в Мармара-Эреглиси и втрое в Мерсине – что совпало со скачком экспорта в ЕС.

Таможенные органы Греции, которая является одной из крупнейших импортеров такого топлива, сообщили, что они осуществляют "соответствующий контроль как на этапе таможенного оформления, так и после него", и что "на сегодня никаких нарушений не выявлено".

Однако издание объясняет, что на практике проверяется документ с указанием происхождения груза, который называется "сертификатом происхождения". Импорт топлива с российскими документами в основном является незаконным согласно законодательству ЕС, но просто изменение бренда Турции старых грузов на новый турецкий сертификат – нет.

Экономическая правда.