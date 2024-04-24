В результате утренней атаки часть Одессы осталась без электроснабжения

В результате утренней ракетной атаки по Одессе 24 апреля повреждены воздушные линии электропередач, часть жителей города осталась без света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК и Общественное Одесса.

"Сегодня утром Одесса подверглась очередной вражеской атаке, в результате которой были повреждены воздушные линии. Временно без света осталась часть домов в Хаджибейском районе города", – сообщают в ДТЭК.

Как отмечают корреспонденты Общественного, во время взрывов у части жителей были перебои со светом, у некоторых его выключили.

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В министерстве энергетики также добавили , что из-за обстрела были отключены воздушные линии и подстанции, есть обесточенные потребители.

Сейчас работники ДТЭК работают над тем, чтобы вернуть свет во все дома до конца дня.

Напомним:

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Российская армия утром 24 апреля нанесла ракетный удар по Одессе, пострадала 43-летняя женщина.