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ДТЭК возобновил электроснабжение потребителей Святошинского района Киева

Среда, 24 апреля 2024, 16:06 - Алексей Павлыш

Энергетики ДТЭК оперативно ликвидировали последствия вызванной непогодой аварии в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Сейчас все дома Святошинского района столицы и Бучанского района Киевской области снова с электричеством", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что в Святошинском районе столицы часть домов временно осталась без света.

Экономическая правда

ДТЭК энергетика электроэнергия Киев
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