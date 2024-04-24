ДТЭК возобновил электроснабжение потребителей Святошинского района Киева

Энергетики ДТЭК оперативно ликвидировали последствия вызванной непогодой аварии в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Сейчас все дома Святошинского района столицы и Бучанского района Киевской области снова с электричеством", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что в Святошинском районе столицы часть домов временно осталась без света.

Экономическая правда