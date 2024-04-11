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Россия обстреляла две теплоэлектростанции ДТЭК

Четверг, 11 апреля 2024, 09:00 - Алексей Павлыш

Во время ракетоатаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и восстановление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны почти 170 раз, добавили в компании.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, во время ракетной атаки были атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

"Энергетики уже работают над устранением последствий", - добавил министр.

Напомним:

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Ночью 11 апреля российские оккупанты атаковали Украину ракетами и 40 дронами-камикадзе "Шахед", 37 из них удалось уничтожить силам ПВО.

Российские захватчики ночью 11 апреля атаковали критическую инфраструктуру в Киевской области - вспыхнул пожар, продолжается тушение огня.

Россияне нанесли 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области.

Экономическая правда

ТЭС ДТЭК Россия война
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