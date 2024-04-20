Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

РФ поразила инфраструктурный объект в Одессе

Суббота, 20 апреля 2024, 10:00 - Украинская правда

Военные уточнили последствия атак России в ночь на 20 апреля - враг с ночи атаковал баллистикой промышленную инфраструктуру Запорожья и поразил инфраструктурный объект в Одессе.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, Одесская ОВА.

Отмечается, что промышленную инфраструктуру Запорожья россияне атаковали баллистикой. Информация о пострадавших не поступала, детали уточняются.

Уже утром нанес террористический удар баллистикой с ВОТ Крым по Одессе.

Реклама:

Поражен инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется.

Также на рассвете враг направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области. Обе цели были сбиты в акватории Черного моря, а три вражеских разведдрона уничтожены на Криворожье, Николаевщине и Одесщине.

Украинская правда

Реклама:
война РФ Одесса
Реклама:
Материалы по теме
ВАКС разрешил конфисковать активы российской компании, которая производит военную технику 19 апреля 2024, 20:17
Россияне нанесли удар по морскому порту "Южный" – Зеленский 19 апреля 2024, 18:35
Неплательщиков алиментов теперь смогут мобилизовать – Минюст 19 апреля 2024, 16:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте