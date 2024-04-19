Россияне нанесли удар по по морскому порту "Южный" – Зеленский

Россияне днем 19 апреля нанесли удар по морскому порту "Южный" - ракеты попали в портовые сооружения.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время внеочередного заседания Совета Украина - НАТО.

"Сегодня утром наши города Днепр, Кривой Рог и Синельниково подверглись ракетным ударам со стороны России. В Днепре разрушен обычный жилой дом, под завалами оказались люди. Повреждены железнодорожный и автовокзал... Это только одно утро в одном городе, но российские террористы наносят удары по нашей стране ежедневно и каждую ночь в разных городах и громадах.

Такие города, как Харьков, Одесса, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Днепр и другие, не имеют надежной защиты от российских террористов", - заявил Зеленский.

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"Пока я готовился к этому разговору, они нанесли удар по морскому порту "Южный". Несколько ракет попали в портовые сооружения, не только украинские, но и сингапурские", - добавил президент.

Напомним:

Ранее в Одесской ОВА сообщили, что российские войска днем 19 апреля атаковали Одесскую область ракетами - есть повреждения припортовой инфраструктуры.

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Экономическая правда