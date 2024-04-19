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ВАКС разрешил конфисковать активы российской компании, которая производит военную технику

Пятница, 19 апреля 2024, 20:17 - Игорь Пилипив

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании активов в доход государства акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ").

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Отмечается, что АО "НПК "КБМ" является предприятием в РФ, которое разрабатывает и производит военную технику по заказу министерства обороны.

ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие акционерному обществу, а именно право требования по договору № 291/805-2012 заключенным 10.08.2012 между ГП "НПК "Фотоприбор".

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По информации, имеющейся у Министерства юстиции Украины, речь идет о праве требования на изделия, а именно тепловизионные приборы управления и остаток денежных средств.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экс-президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

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