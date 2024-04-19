Неплательщиков алиментов теперь смогут мобилизовать – Минюст

фото: ZN.UA

Родители трех или более детей сейчас имеют право на отсрочку от военной службы, но, согласно новой версии закона о мобилизации, вскоре за неуплату алиментов более трех месяцев хотя бы за одного ребенка должники будут лишены этого права.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченко, мобилизация для такой категории лиц "ни в коем случае не должна быть наказанием".

"Потому что военная служба - это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм и возможность достаточно быстро погасить долги. Главное - дети получат финансовое обеспечение", - заявил Гайченко.

Реклама:

Отмечается, что в случае погашения задолженности право на отсрочку будет возвращено.

По состоянию на 1 марта 2024 года на исполнении в органах Государственной исполнительной службы находится 520,2 тыс. документов о взыскании алиментов, добавили в Минюсте.

По словам замминистра, это количество может меняться ежемесячно, но не принципиально. В среднем по стране численность неплательщиков алиментов - полмиллиона, из которых по состоянию на март 16 200 человек (3 %) - женщины.

Реклама:

"Это очень высокий показатель на все население. В бухгалтериях предприятий, учреждениях, организациях с целью отчисления алиментов из заработной платы (доходов), пенсий должника находится 261,5 тыс постановлений об обращении взыскания на доходы должника. Количество документов, по которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за три месяца, составляет 183 тыс", - добавил Гайченко.

Он отметил, что должники по алиментам не всегда являются финансово несостоятельными.

"Однако эти люди умышленно переписывают имущество и состояние на родственников, чтобы исполнительная служба не могла взыскать долги. Хотя, согласно действующему законодательству, за неуплату алиментов они попадают в Единый реестр должников с блокировкой банковских карточек, запретом на выезд, управление ТС, пользование огнестрельным оружием. И даже достаточно жесткие ограничения не останавливают этих людей", - заявил Гайченко.

Он уточнил, что точной статистики родителей-должников за более чем три месяца, которые имеют трех или более детей, нет, но это не менее 20 тысяч человек, которые могут потерять отсрочку.

Отмечается, что министерство юстиции уже обменивается информацией с Государственной миграционной службой, исполнители получают данные из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства физического лица-должника.

"То есть адреса таких алиментных уклонистов известны. А сами исполнители могут формировать платежные инструкции на списание долгов в электронной форме и несколькими кликами направлять клиент-банкам должника", - говорится в сообщении.

Как это будет работать?

После того, как новый закон о мобилизации вступит в силу (18 мая), военнообязанные родители трех или более детей должны явиться в ТЦК в течение 60 дней, пояснили в Минюсте.

"Такие граждане (не только мужчины, но и женщины с фармацевтическим или медицинским образованием) должны доказать право на отсрочку. И не только факт отцовства трех или более несовершеннолетних детей. Но и отсутствие задолженности, если должны платить алименты. Даже если такая задолженность будет более трех месяцев по выплатам одному ребенку, человек потеряет право на отсрочку.

ТЦК будут подавать запросы в Государственный реестр должников и исполнительных производств. Реестр будет отправлять в ответ справки по образцу справки о несудимости. Далее ТЦК будет принимать решение о наличии или отсутствии права на отсрочку", - говорится в разъяснении.

В Минюсте добавили, что в этом году в Украине вырос размер прожиточного минимума, а вместе с ним и сумма минимальных алиментов.

Согласно статье 182, ч. 2 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер алиментов составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

С января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

для детей в возрасте до 6 лет - 1 281,5 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 598 грн.

Как определяют размеры алиментов

Учитывая количество детей: на одного ребенка - 1/4 от дохода; на двух - 1/3 от дохода; на трех и более - 1/2 от дохода.

При этом максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов: до 6 лет - 25 630 грн; от 6 до 18 лет - 31 960 грн.

В Минюсте также отметили, что в законодательстве нет никаких ограничений на взыскание алиментов с военнослужащих.

Читайте также: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

Напомним:

Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.

Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, - исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.

Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.

Во вторник 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Закон об изменениях условий мобилизации опубликован в "Голосе Украины": он вступит в силу 18 мая.

Экономическая правда