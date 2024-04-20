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РФ уразила інфраструктурний об'єкт в Одесі

Субота, 20 квітня 2024, 10:00 - Українська правда

Військові уточили наслідки атак Росії у ніч на 20 квітня – ворог з ночі атакував балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя та уразив інфраструктурний об'єкт в Одесі.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, Одеська ОВА.

Зазначається, що промислову інфраструктуру Запоріжжя росіяни атакували балістикою. Інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.

Вже зранку завдав терористичний удар балістикою з ТОТ Крим по Одесі.

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Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється.

Також на світанку ворог спрямував керовані авіаційні ракети  Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі були збиті в акваторії Чорного моря, а три ворожих розвіддрони знищені на Криворіжжі, Миколаївщині та Одещині.

Українська правда

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