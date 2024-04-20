РФ уразила інфраструктурний об'єкт в Одесі

Військові уточили наслідки атак Росії у ніч на 20 квітня – ворог з ночі атакував балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя та уразив інфраструктурний об'єкт в Одесі.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, Одеська ОВА.

Зазначається, що промислову інфраструктуру Запоріжжя росіяни атакували балістикою. Інформація про постраждалих не надходила, деталі уточнюються.

Вже зранку завдав терористичний удар балістикою з ТОТ Крим по Одесі.

Реклама:

Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється.

Також на світанку ворог спрямував керовані авіаційні ракети Х-59 з літаків тактичної авіації по Одещині. Обидві цілі були збиті в акваторії Чорного моря, а три ворожих розвіддрони знищені на Криворіжжі, Миколаївщині та Одещині.

Українська правда

Реклама: