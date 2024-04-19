"Предлагаем новую должность": россияне используют новую тактику для кибератак

В Государственной службе специальной связи и защиты информации сообщили, что россияне начали использовать новые методы в кибератаках против украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Как отмечают, злоумышленники используют мессенджер Signal для рассылки вредоносных документов с якобы предложением новой должности.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о новой киберугрозе, направленной против военнослужащих Сил обороны Украины.

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Злоумышленники рассылают вредоносные файлы через мессенджер Signal, маскируя их под документы, необходимые для замещения должности в Департаменте операций по поддержанию мира ООН", - сообщают в Госспецсвязи.

Как отмечают, CERT-UA отслеживает эту враждебную хакерскую группу под идентификатором UAC-0149. Именно она очень активно работает против отдельных военнослужащих, применяя обман и различные предложения.

Как распознать злоумышленников?

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вам приходит сообщение в Signal или другой мессенджер, в котором указан срочный вопрос, требование или предложение, например, просьба предоставить документы для замещения должности в ООН;

к сообщению добавлен файл, например, "Сопровождение.rar".

Этот файл ни в коем случае нельзя открывать.

Экономическая правда