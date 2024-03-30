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Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака - Горсовет

Суббота, 30 марта 2024, 17:00 - Владимир Туник-Фриз
 
ekvytok.lviv.ua

В ночь на 29 марта на систему е-билета во Львове была осуществлена хакерская атака, в результате чего не работали определенные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В результате атаки, в городе временно был недоступен печать, пополнение и проверка баланса единой транспортной карты Львова.

Сейчас валидация карточек и банковских карт в местном транспорте происходит в штатном режиме, но оплата проезда может проходить с задержкой.

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Информация об атаке была предоставлена в киберполицию.

Напомним:

Львовщина официально стала первой областью, где в пригородных и междугородных автобусах на всех направлениях заработала безналичная оплата за проезд.

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кибератака Львов транспорт
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