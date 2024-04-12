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Российские хакеры использовали доступ к Microsoft для похищения правительственной почты - Киберагентство США

Пятница, 12 апреля 2024, 09:34 - Игорь Пилипив

Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявило, что поддерживаемые российским правительством хакеры использовали свой доступ к системе электронной почты Microsoft для похищения переписки между чиновниками и техническим гигантом.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что ранее 2 апреля агентство предупредило, что хакеры используют данные аутентификации, которые передаются по электронной почте, чтобы попытаться взломать клиентские системы Microsoft, в том числе системы неопределенного количества правительственных учреждений.

CISA отказалось назвать агентства, которые могли пострадать. В Microsoft сообщили, что работают с клиентами, чтобы помочь им расследовать и смягчить последствия. Это включает работу с CISA над чрезвычайной директивой для предоставления указаний правительственным учреждениям.

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CISA предупредило, что хакеры также могли преследовать неправительственные группы.

"Другие организации также могли пострадать от похищения корпоративной электронной почты Microsoft", - заявили в CISA, поощряя клиентов связываться с Microsoft для получения дополнительной информации.

Напомним:

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8 марта компания Microsoft заявила, что хакерская группировка Midnight Blizzard, которая спонсируется РФ, получила доступ к некоторым хранилищам с исходным кодом и внутренним системам компании после атаки, обнаруженной в январе этого года.

кибератака США Microsoft
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