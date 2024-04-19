"Пропонуємо нову посаду": росіяни використовують нову тактику для кібератак

У Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації повідомили, що росіяни почали використовувати нові методи у кібератаках проти українських військових.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзвʼязку.

Як зазначають, зловмисники використовують месенджер Signal для розсилки шкідливих документів із нібито пропозицією нової посади.

"Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про нову кіберзагрозу, спрямовану проти військовослужбовців Сил оборони України.

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Зловмисники розсилають шкідливі файли через месенджер Signal, маскуючи їх під документи, необхідні для заміщення посади в Департаменті операцій з підтримки миру ООН", - повідомляють у Держспецзвʼязку.

Як зазначають, CERT-UA відслідковує цю ворожу хакерську групу під ідентифікатором UAC-0149. Саме вона дуже активно працює проти окремих військовослужбовців, застосовуючи обман та різноманітні пропозиції.

Як розпізнати зловмисників?

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вам надходить повідомлення в Signal чи інший месенджер, у якому вказано термінове питання, вимога чи пропозиція, наприклад, прохання надати документи для заміщення посади в ООН;

до повідомлення додано файл, наприклад, "Супровід.rar".

Цей файл у жодному разі не можна відкривати.

Економічна правда





